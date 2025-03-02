شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات قوية تنتظر المصري فى 3 بطولات بشهر رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي المصري 4 مواجهات قوية في شهر رمضان المبارك، حيث يلتقي أولا مع مودرن سبورت في الجولة 17 من الدوري غداً، الاثنين، ثم يواجه البنك الأهلي في دور الـ 16 بكأس مصر 7 مارس.

وفي بطولة كأس عاصمة مصر، يلتقي المصري مع زد يوم 19 مارس الجاري، كما يواجه البنك الأهلي يوم 24 من نفس الشهر، كآخر مواجهة في الشهر المبارك.

ويستعد المصري لمواجهة مودرن سبورت في مباراة الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين باستاد السويس الجديد فى التاسعة مساء غدٍ الإثنين.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

من جانبه، صرف مجلس إدارة النادي المصري، المكافآت المتأخرة للاعبي الفريق عقب الفوز على سموحة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري، كما قرر المجلس صرف مكافأة تحفيزية خاصة بالمواجهة لتجديد دوافع اللاعبين لحصد الانتصارات.