شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر جديد لمنتخب الشباب 13 مارس استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدّد الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة 13 مارس الجارى موعدًا لإقامة معسكر للفريق بمركز المنتخبات الوطنية فى إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه على ضم 32 لاعبًا للمعسكر للمفاضلة بينهم واختيار أفضل العناصر وضمها لقائمة البطولة. ويشهد المعسكر أيضًا ضم سبعة لاعبين من دوري القسم الأول (نايل) مواليد 2005، حيث أبدى نبيه اهتمامه بهم ويتابعهم منذ فترة مع أنديتهم، بالإضافة إلى لاعبين محترفين بأوروبا.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء ومحمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وأحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات.

ويشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

وكان منتخب الشباب الذى يقوده أسامة نبيه المدير الفني قد انتظم فى معسكر مفتوح في الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجاري، سبقها معسكر تجريبي لمدة ثلاثة أيام تم اختبار عدد من الوجوه الجديدة.