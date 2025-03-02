شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تواجد السلوفينى جراديشار فى قيادة خط هجوم المارد الأحمر فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك جراديشار مع الفلسطينى وسام أبو علي فى التشكيل الأساسى فى مباراة الأهلى وحرس الحدود الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد، وظهر اللاعب بشكل متميز طوال أحداث المباراة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.