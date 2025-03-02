بغداد تحتضن كلاسيكو العرب بين الأهلي والزمالك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: علمت ""الخليج 365"" من مصادرها في القاهرة أنه الأهلي والزمالك وافقا مبدئياً على إقامة مباراة بينهما في بغداد، على أن يتم الإعلان الرسمي عن المباراة بكافة تفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

حيث من المقرر أن يقام كلاسيكو العرب بين الأهلي والزمالك في العاصمة العراقية بغداد، وهي مباراة ودية تقرر لها 13 آذرا (مارس) الجاري، وسوف يتم اعلان كافة التفاصيل خلال ساعات.

وتقام المباراة ضمن فعاليات اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية، وستحمل المباراة اسم كأس بغداد في نسختها الأولى.

وكشفت قنوات الكاس القطرية عن إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك يوم 13 مارس الجاري بكأس بغداد في نسختها الأولى.

ومن جانبها، كشفت القناة الرابعة الرياضية العراقية عن اكتمال الإجراءات الإدارية مع ناديي الأهلي والزمالك، وسيتم تأكيد المباراة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وتقابل فريق الأهلي مع نظيره الزمالك يوم السبت الماضي، في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

يذكر أن مصر تسعى جاهدة لمساعدةالعراق على تحقيق أعلى درجات الاستقرار في ظل حكومته الحالية بقيادة محمد شياع السوداني الذي لا يدخر جهداً لإعادة العراق إلى الواجهة في مختلف المجالات.

كما أن الأهلي والزمالك لديهما شعبية كبيرة في العراق، وسوف تكون المباراة بمثابة المهرجان الذي يحظى باهتمام ومتابعة الجميع، فضلاً عن أن الشعب العراقي يعشق كرة القدم، سواء المحلية أو العربية، كذلك يشتهر العراقيون بتعلقهم الكبير بالكرة العالمية.