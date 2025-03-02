شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يعلن تشكيل منتخب المحليين لمواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للمحليين ، بقيادة وائل رياض، تشكيل المنتخب لمواجهة نظيره الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

وجاء التشكيل كالتالي:



تشكيل منتخب المحليين لمواجهة جنوب إفريقيا



يدخل المنتخب المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحقيق الهدف في مباراة العودة بالإسماعيلية، لخطف بطاقة العبور الي المرحلة الثانية بالتصفيات، لاسيما وأن المنتخب تم تشكيله قبل أيام من السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض اللقاء وخاض مباراة ودية مع منتخب الشباب مواليد 2005 انتهت بفوز المحليين بهدف نظيف من ركلة جزاء، لذا سيعتمد الفراعنة على التأمين الدفاعي والمرتدات.

يدير المباراة تحكيميا طاقم سنغالي مكوّن من عيسى سي حكماً للساحة، ومعه الثنائي جبريل كمارا ونوحا بانجورا مساعدين والحاجي أمادو سي حكماً رابعاً، أما لقاء الإياب الذي يستضيفه استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في التاسعة والنصف مساء 9 مارس المقبل فيُديره طاقم غاني يقوده دانيال لاريا حكماً للساحة، ويعاونه إيمانويل دولاجبانو وسيث أبليتور مساعدين، وتشارلز بولو حكماً رابعاً.

يذكر أن الفائز من مجموع المباراتين يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

وحال تخطي منتخب مصر هذه التصفيات يخوض غمار النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون علماً بأنه لم يسبق له الظهور في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009، وتقام النسخة المقبلة من كأس أفريقيا للمحليين، في تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.