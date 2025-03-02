شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

مصر تستضيف اجتماع المكتب التنفيذى لاتحاد شمال أفريقيا 11 مارس

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم اجتماعه المقبل 11 مارس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، وبدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

الأهلي يحدد موعد السفر إلى العراق لمواجهة الزمالك ودياً

تلقى النادي الأهلي تأكيدات من الشركة المُنظمة للمباراة الودية المرتقبة أمام الزمالك بأن اللقاء سيُقام فى العراق يوم 13 مارس الجاري.

نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

قرر الجهاز الطبي المشرف على حالة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، نقل اللاعب إلى العناية المركزة بالمستشفى الجوي، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة إصابته بمرض السرطان.

الزمالك يتمسك بضم محمد شريف في نهاية الموسم

يتمسك مسئولو نادى الزمالك بضم محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث قدم الزمالك عرضا ضخما من أجل الحصول على خدمات محمد شريف، لاسيما وأن لجنة التخطيط ترى أن اللاعب يمتلك إمكانيات عالية ستحقق استفادة كبيرة للفارس الأبيض في المرحلة المقبلة، وهو ما يدفعهم للتمسك بضمه في الصيف المقبل.

مفاجأة.. محمد الشناوى لم يُجدد عقده مع الأهلى وفرص رحيله من النادى واردة

فجّر مصدر داخل النادي الأهلى، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد أن محمد الشناوي حارس وقائد الفريق لم يُجدد عقده مع النادي حتى الآن، ولم يتم الاتفاق معه على الأمور التعاقدية، رغم أن تقارير خرجت من داخل القلعة الحمراء تؤكد أن الحارس الدولي وقّع على عقود مبدئية للتجديد لمدة موسمين.

لجنة التخطيط تضع زيزو في الترتيب الأخير بقائمة تجديد العقود فى الزمالك

استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ومعه عمرو الجناينى وأحمد حسام ميدو وحازم إمام، على تأجيل فتح ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق لما بعد الانتهاء من تجديد جميع عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

تعرف على موعد انتظام يحيى عطية الله وياسر إبراهيم فى تدريبات الأهلى

ينتظم ثنائي الأهلى، يحيى عطية الله وياسر إبراهيم في تدريبات الفريق الجماعية، عقب مباراة طلائع الجيش المقبلة، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يؤديه كلاهما للتعافي من الإصابة الأخيرة.