شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. كيف تصبح حكم كرة قدم × 4 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 مارس 2025 04:00 م

يقدم ”الخليج 365” خلال شهر رمضان الكريم خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ونبدأ اليوم الثانى بطرق الوصول إلى صفة حكم كرة قدم.

1- يكون المتقدم لدخول التحكيم تم قيده فى أحد الأندية أو مراكز الشباب التى تشارك فى مسابقات الاتحاد المصرى لكرة القدم على الأقل عامان.

2- السن المحدد لدخول التحكيم يكون عمره لا يقل عن 17 عاما ولا يزيد عن 24 عاما .

3- ستحتاج إلى دورات تدريبية لتعلم قواعد اللعبة والتقنيات المختلفة.

4- ستحتاج إلى اجتياز اختبارات القدرات البدنية والمعرفية للتأهل لتحكيم المباريات.