شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر يحسم مصير مشاركة الزمالك فى ودية الأهلى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مجلس إدارة نادى الزمالك قرار الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، لتحديد مصير المباراة الودية التى ستقام ضد الأهلى فى العراق.

وهناك مفاوضات لإقامة مباراة ودية تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى العاصمة العراقية بغداد، ضمن فعاليات اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية في المباراة التي ستقام بالثالث عشر من مارس الجارى، وستحمل المباراة كأس بغداد بنسختها الأولى".

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى العراق يوم 12 مارس، أي قبل اللقاء بـ24 ساعة، ووافق مسئولو القلعة الحمراء على مواجهة الزمالك ودياً فى العراق، بعدما حصلوا على موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر بخوض اللقاء.

ويرتبط فريق الزمالك بجدول مباريات مزدحم، وسيكون أمامه مواجهات بطولة كأس مصر خلال تلك الفترة، حيث يواجه الفارس الأبيض مودرن سبورت الجمعة المقبل فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وحال التأهل سيواجه سموحة فى دور الـ 8، على أن يواجه الفائز من تلك المباراة الفائز من لقاء سيراميكا والجونة فى دور الأربعة.

وسيكون قرار الجهاز الفنى لفريق الزمالك بشأن المباراة الودية امام الأهلى مرتبط بجدول مواجهات الفريق فى مسابقة كأس مصر.