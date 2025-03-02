شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص الأجانب فى الدورى.. اللجنة الفنية تقترح والجبلاية والأندية يتحفظان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين الحين والآخر تتردد نغمة تقليص عدد الأجانب فى قوائم أندية الدورى المصرى ليصبح 3 لاعبين بدلا من 5، كما هو الحال فى الوقت الراهن، وهو ما يثير الجدل حول مدى جدوى هذا الاقتراح ومدى استفادة الأندية من الأجانب.

من جانبه، قال حلمي طولان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الفنية باتحاد الكرة ، إن اللجنة طالبت بتقليل عدد الأجانب لـ3 لاعبين بدلا من 5 ، وأرجع السبب فى ذلك لأن هناك أندية تتعرض لإيقاف القيد لعدم قدرتها على دفع رواتب الأجانب، بجانب مصلحة المنتخب الوطنى أيضا، والتي تقتضى تقليص الأجانب بهدف الاعتماد على المواهب المصرية.

في المقابل، تتحفظ الأندية واتحاد الكرة على هذا الاقتراح، حيث طلبت بعض الأندية على رأسها الأهلى زيادة الأجانب لدعم قائمته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

فيما كشف مصدر باتحاد الكرة أن الأندية التي تشارك في بطولات أفريقيا تطلب الإبقاء على 5 لاعبين أجانب في القائمة بسبب قوة الاحتكاك مع الأندية الخارجية ، وبالتالي يصعب حاليا تقليص عدد الأجانب في قوائم الأندية.