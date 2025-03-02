شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس المشاركة فى كأس عاصمة مصر بفريق 2005 والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي بقوة المشاركة فى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بفريق الشباب، مع إمكانية تطعيم هذا الفريق ببعض لاعبي الفريق الأول الذين لا يشاركون بإستمرار أو العائدين من الإصابة لتجهيزهم فنياً وبدنياً.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر يوم 18 مارس الجاري بمواجهة إنبي في الظهور الأول للمارد الأحمر في هذه البطولة، بعدما سبق واعتذر عن النسخ الثلاث التي أقيمت من البطولة حتى الآن.

وبحث مسئولو الأهلي على مدار الفترة الماضية مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر والمدير الرياضي ولجنة التخطيط للكرة، وتم الاتفاق على يُشارك فريق الشباب مواليد 2005 فى كأس عاصمة مصر، مع تدعيم هذا الفريق ببعض لاعبي الفريق الأول.

ويلعب الأهلي في كأس عاصمة مصر ضمن المجموعة الثالثة برفقة كل من: طلائع الجيش وإنبي وفاركو.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025 ، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات،بواقع 5 فرق في المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو

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المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

ويستعد الأهلي لخوض ثلاث مباريات فقط خلال شهر رمضان الحالي، أمام طلائع الجيش يوم 5 مارس في الجولة الأخيرة من المرحلة الإولى لبطولة الدوري ثم يلتقي مع إنبي وطلائع الجيش يومي 18 و22 مارس في كأس عاصمة مصر(رابطة الأندية المحترفة سابقاً)