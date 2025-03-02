شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يطالب بتعديل مواعيد مباريات دوري نايل فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

طالب سعد سمير لاعب سيراميكا الحالي، المسئولين بتعديل مواعيد مباريات المسابقات المحلية في رمضان، وتنطلق مباريات الدوري المصري في تمام التاسعة مساء أي بعد الإفطار بـ 3 ساعات فقط.

وكتب سعد سمير عبر حسابه الرسمي: "رمضان كريم عليكم جميعا، نتمنى من السادة المسؤولين عن المباريات سواء الدوري أو الكأس أو كأس الرابطة تعديل موعد المباريات في رمضان من 9 مساء إلى 9:45 على الأقل".

وأوضح "وذلك لإعطاء فرصة للناس من أجل الإفطار والصلاة (والناس تاخد نفسها شوية)".

تنطلق غداً الاثنين منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile، بإقامة 3 مباريات تجمع المصري البورسعيدى مع مودرن سبورت والبنك الأهلى مع حرس الحدود وأخيراً فاركو مع الجونة.

موعد مباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى

الإثنين 3 مارس

المصري البورسعيدى & مودرن سبورت..9 مساء

البنك الأهلى & حرس الحدود..9 مساء

فاركو & الجونة..9 مساء

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري & سموحة..9 مساء

إنبى & الزمالك ..9 مساء

زد أف سى & الإسماعيلى..9 مساء

الأربعاء 5 مارس

الأهلى & طلائع الجيش ..9 مساء

بتروجت & غزل المحلة..9 مساء

بيراميدز & سيراميكا..9 مساء