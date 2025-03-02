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سعد سمير يطالب بتعديل مواعيد مباريات دوري نايل فى رمضان

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الأحد، 02 مارس 2025 03:23 م

طالب سعد سمير لاعب سيراميكا الحالي، المسئولين بتعديل مواعيد مباريات المسابقات المحلية في رمضان، وتنطلق مباريات في تمام التاسعة مساء أي بعد الإفطار بـ 3 ساعات فقط.

وكتب سعد سمير عبر حسابه الرسمي: "رمضان كريم عليكم جميعا، نتمنى من السادة المسؤولين عن المباريات سواء الدوري أو الكأس أو كأس الرابطة تعديل موعد المباريات في رمضان من 9 مساء إلى 9:45 على الأقل".

وأوضح "وذلك لإعطاء فرصة للناس من أجل الإفطار والصلاة (والناس تاخد نفسها شوية)".

تنطلق غداً الاثنين منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile، بإقامة 3 مباريات تجمع المصري البورسعيدى مع مودرن سبورت والبنك الأهلى مع حرس الحدود وأخيراً فاركو مع الجونة.

موعد مباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى

الإثنين 3 مارس

المصري البورسعيدى & مودرن سبورت..9 مساء

البنك الأهلى & حرس الحدود..9 مساء

فاركو & الجونة..9 مساء

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري & سموحة..9 مساء

إنبى & الزمالك ..9 مساء

زد أف سى & الإسماعيلى..9 مساء

الأربعاء 5 مارس

الأهلى & طلائع الجيش ..9 مساء

بتروجت & غزل المحلة..9 مساء

بيراميدز & سيراميكا..9 مساء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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