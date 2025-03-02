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شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يطالب بتعديل مواعيد مباريات دوري نايل فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 02 مارس 2025 03:23 م
طالب سعد سمير لاعب سيراميكا الحالي، المسئولين بتعديل مواعيد مباريات المسابقات المحلية في رمضان، وتنطلق مباريات الدوري المصري في تمام التاسعة مساء أي بعد الإفطار بـ 3 ساعات فقط.
وكتب سعد سمير عبر حسابه الرسمي: "رمضان كريم عليكم جميعا، نتمنى من السادة المسؤولين عن المباريات سواء الدوري أو الكأس أو كأس الرابطة تعديل موعد المباريات في رمضان من 9 مساء إلى 9:45 على الأقل".
وأوضح "وذلك لإعطاء فرصة للناس من أجل الإفطار والصلاة (والناس تاخد نفسها شوية)".
تنطلق غداً الاثنين منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile، بإقامة 3 مباريات تجمع المصري البورسعيدى مع مودرن سبورت والبنك الأهلى مع حرس الحدود وأخيراً فاركو مع الجونة.موعد مباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى
الإثنين 3 مارس
المصري البورسعيدى & مودرن سبورت..9 مساء
البنك الأهلى & حرس الحدود..9 مساء
فاركو & الجونة..9 مساء
الثلاثاء 4 مارس
الاتحاد السكندري & سموحة..9 مساء
إنبى & الزمالك ..9 مساء
زد أف سى & الإسماعيلى..9 مساءالأربعاء 5 مارس
الأهلى & طلائع الجيش ..9 مساء
بتروجت & غزل المحلة..9 مساء
بيراميدز & سيراميكا..9 مساء
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