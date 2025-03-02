شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله قائد الجبهة اليسرى للأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ 30 والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل المغربي يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ30 فهو من مواليد الثاني من مارس عام 1995 بمدينة آسفي المغربية، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في صفوف فريق أولمبيك آسفي، وتدرج بين فئاته العمرية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2013.

وفي يوليو 2019 قرر عطية الله خوض تجربة احترافية خارج المغرب، لينضم إلى فريق فولوس اليوناني، وخاض رفقة الفريق 10 مباريات، تمكن خلالهم من إحراز هدف واحد، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ولم تستمر رحلة عطية الله الاحترافية، أكثر من 6 أشهر، حيث عاد إلى الدوري المغربي مرة أخرى في يناير 2020، ولكن هذه المرة من بوابة الوداد المغربي، والذي استمر في صفوفه لمدة 4 مواسم، شارك خلالهم في 164 مباراة، ونجح في إحراز 11 هدفاً وتقديم 23 تمريرة حاسمة.

وانتقل يحيى عطية الله إلى فريق سوتشي الروسي في فبراير 2024، قادماً من الوداد المغربي مقابل 500 ألف يورو.

وخاض عطية الله رفقة فريق سوتشي هذا الموسم 22 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف، وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك عطية الله في 21 مباراة رفقة منتخب المغرب، ونجح في صناعة هدف واحد، ولم يسجل أي هدف، وتمكن من الحصول على المركز الرابع رفقة أسود الأطلس في مونديال قطر 2022.

وحقق يحيى عطية الله طوال مسيرته ثلاثة ألقاب، الدوري المغربي رفقة الوداد مرتين، عامي 2020-2021، 2021-2022، بالإضافة إلى لقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 رفقة الوداد أيضاً.

وشارك المغربى يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادى الأهلى مع المارد الأحمر قبل الإصابة بقطع فى الحاجب وكسر فى عظمة الوجه والأسنان فى 18 مباراة سجل هدف وصنع 3 أهداف.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الماضى من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائيًا مقابل مليون و500 ألف يورو.