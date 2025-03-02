شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة الأهلى والزمالك لتأمين الميركاتو الصيفى مبكراً والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو القطبين الأهلى والزمالك للميركاتو الصيفى مبكرا من أجل تأمين النجوم المنتهية عقودهم أو التفكير فى التدعيمات من أجل ترتيب الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.

ج..يتمسك مسئولو نادى الزمالك بضم محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقدم الزمالك عرضا ضخما من أجل الحصول على خدمات محمد شريف، لاسيما أن لجنة التخطيط ترى أن اللاعب يمتلك إمكانيات عالية ستحقق استفادة كبيرة للفارس الأبيض في المرحلة المقبلة، وهو ما يدفعهم للتمسك بضمه في الصيف المقبل.

ج..فجّر مصدر داخل النادي الأهلى مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيد أن محمد الشناوي حارس وقائد الفريق لم يُجدد عقده مع النادي حتى الآن، ولم يتم الاتفاق معه على الأمور التعاقدية، رغم أن تقارير خرجت من داخل القلعة الحمراء تؤكد أن الحارس الدولي وقّع على عقود مبدئية للتجديد لمدة موسمين.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي ستفتح ملف تجديد عقد الشناوي خلال الفترة المقبلة، مُستغلة توقف الدوري وعدم وجود ارتباطات كثيرة للفريق، حيث لن يخوض الأهلي سوى 3 مباريات فقط خلال شهر رمضان أمام طلائع الجيش في الدوري الأربعاء المقبل، ثم يخوض مواجهتي إنبي وطلائع الجيش يومي 18 و22 مارس الجاري في كأس عاصمة مصر(كأس رابطة الأندية سابقاً). س..كيف استقرت لجنة التخطيط فى الزمالك على تجديد عقد زيزو؟

ج..استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ومعه عمرو الجناينى وأحمد حسام ميدو وحازم إمام، على تأجيل فتح ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق لما بعد الانتهاء من تجديد جميع عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وترغب لجنة التخطيط في أن يكون ملف تجديد تعاقد "زيزو" هو الأخير من بين اللاعبين، حتى تكون قد نجحت بنسبة كبيرة في تحقيق الاستقرار داخل صفوف الفريق، بعدها يتم التفاوض مع اللاعب حول التجديد، حتى تكون تفرغت اللجنة لهذا الملف، وتستطيع التفاوض بأريحية مع اللاعب.