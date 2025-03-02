الامارات | أبطال آسيا للنخبة.. برنامج ذهاب ثمن النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يأتي برنامج ذهاب الدور ثمن النهائي لمنطقة الغرب في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم (توقيت الإمارات):

الإثنين 3 مارس

الاستقلال الايراني -النصر السعودي (20.00)

الوصل الاماراتي- السد القطري (22.00)

الثلاثاء 4 مارس

باختاكور الأوزبكي -الهلال السعودي (20.00)

الريان القطري -الأهلي السعودي (22.00)