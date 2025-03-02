الامارات | أبطال آسيا للنخبة.. برنامج ذهاب ثمن النهائي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال آسيا للنخبة.. برنامج ذهاب ثمن النهائي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يأتي برنامج ذهاب الدور ثمن النهائي لمنطقة الغرب في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم (توقيت الإمارات):
الإثنين 3 مارس
الاستقلال الايراني -النصر السعودي (20.00)
الوصل الاماراتي- السد القطري (22.00)
الثلاثاء 4 مارس
باختاكور الأوزبكي -الهلال السعودي (20.00)
الريان القطري -الأهلي السعودي (22.00)
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