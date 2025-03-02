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الامارات | أبطال آسيا للنخبة.. برنامج ذهاب ثمن النهائي

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  • الامارات | أبطال آسيا للنخبة.. برنامج ذهاب ثمن النهائي 1/2
  • الامارات | أبطال آسيا للنخبة.. برنامج ذهاب ثمن النهائي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يأتي برنامج ذهاب الدور ثمن النهائي لمنطقة الغرب في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم (توقيت الإمارات):

 

الإثنين 3 مارس

 

الاستقلال الايراني -النصر السعودي (20.00)

 

الوصل الاماراتي- السد القطري (22.00)

 

الثلاثاء 4 مارس

باختاكور الأوزبكي -الهلال السعودي (20.00)

 

الريان القطري -الأهلي السعودي (22.00)

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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