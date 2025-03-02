شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات تنتظر حسام حسن مع منتخب مصر فى معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن لخوض معسكر مارس، ينطلق 17 مارس، استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026.

ويطمح حسام حسن لتحقيق نتائج إيجابية تضع الفراعنة فى موقف قوي نحو التأهل للمونديال، وسط مجموعة من التحديات التى تنتظره فى مهمته الأولى مع المنتخب.

ويدخل حسام حسن معسكر مارس بثلاثة تحديات رئيسية، من بينها تحقيق انتصارين حاسمين فى التصفيات، وتقديم أداء مقنع يعكس قوة المنتخب تحت قيادته، واستعادة الهيمنة الهجومية على مستوى القارة.



وإذا نجح فى تحقيق هذه الأهداف، فسيضع الفراعنة على الطريق الصحيح نحو مونديال 2026، وسيمنح الجماهير المصرية الثقة فى قدرة المنتخب على المنافسة بقوة الفترة المقبلة.

وتمثل أهم تحديات المنتخب ما يلي: 1- الاقتراب من التأهل للمونديال

يمثل تحقيق الفوز فى المباراتين أمام إثيوبيا وسيراليون الهدف الأول والأهم لحسام حسن، حيث يسعى لتعزيز صدارة المجموعة والاقتراب أكثر من التأهل إلى مونديال 2026. ويحتل منتخب مصر حاليًا المركز الأول في المجموعة برصيد 10 نقاط، ما يجعل الفوز في الجولتين المقبلتين مفتاحًا رئيسيًا لتأكيد تفوقه وتوسيع الفارق مع المنافسين.

ورغم أن المنتخب المصري يمتلك أفضلية، من حيث الخبرات والإمكانات مقارنةً بمنافسيه، إلا أن خوض مباراة إثيوبيا خارج الديار قد يمثل اختبارًا حقيقيًا.

2- تحقيق انطلاقة قوية فى عهد اتحاد الكرة الجديد

يأتي معسكر مارس ليكون الظهور الأول للمنتخب تحت قيادة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، برئاسة هاني أبو ريدة، وهو ما يفرض على حسام حسن مسؤولية تحقيق بداية قوية تعكس طموحات الإدارة الجديدة.

وبعد فترة شهدت الكثير من التغييرات على مستوى المنتخب، يتطلع الجميع لرؤية أداء مميز تحت قيادة حسام حسن، الذي يعتمد دائمًا على الروح القتالية والضغط العالي في أسلوبه التدريبي.



لذا، فإن تحقيق فوزين مقنعين سيكون بمثابة رسالة إيجابية لجماهير الكرة المصرية ويمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة فى مشوار التصفيات.

3- استعادة لقب "أقوى هجوم" من كوت ديفوار

خسر منتخب مصر لقب "أقوى هجوم" فى تصفيات كأس العالم الأفريقية لصالح كوت ديفوار، التي سجلت 12 هدفًا، متفوقةً على الفراعنة بفارق هدف واحد، حيث يمتلك المنتخب المصري 11 هدفًا.

ويمثل معسكر مارس فرصة مثالية أمام حسام حسن لاستعادة الصدارة الهجومية، خاصة أن المنتخب يواجه منافسين يمكن استغلال نقاط ضعفهما الدفاعية لتحقيق انتصارات كبيرة.

ويعتمد المنتخب على أسماء هجومية قوية مثل محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد، ما يعزز فرصه في تسجيل عدد كبير من الأهداف خلال الجولتين المقبلتين.