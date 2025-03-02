شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر تجديد عقد عبد الرحيم دغموم 3 مواسم وزيادة راتبه والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة النادي المصري على تجديد عقد الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق لـ 3 مواسم مقبلة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل مجاناً عن الفريق البورسعيدي.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإدارة تدرس رفع راتب دغموم فى عقده الجديد لحمايته من عروض أندية الدوري، خاصة بعد تألقه مع الفريق، ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات التجديد عقب انتهاء مباراة مودرن سبورت في الدوري لعدم تشتيت تركيز اللاعب قبل اللقاء المرتقب.

ويستعد المصري لمواجهة مودرن سبورت في مباراة الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين باستاد السويس الجديد في التاسعة مساء الإثنين المقبل.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

من جانبه، صرف مجلس إدارة النادي المصري المكافآت المتأخرة للاعبي الفريق عقب الفوز على سموحة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري، كما قرر المجلس صرف مكافأة تحفيزية خاصة بالمواجهة لتجديد دوافع اللاعبين لحصد الانتصارات.