شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصريحات مثيرة من بيج رامى مع أحمد الخطيب فى "كلم ربنا".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أطلق ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» عدة تصريحات مثيرة للجدل خلال الساعات الماضية خلال استضافته فى أولى حلقات برنامج «كلم ربنا» على الراديو 90.90 الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

ونستعرض أبرز تصريحات ممدوح السبيعي فى السطور التالية..

1- بدأت حياتى صياد فى كفر الشيخ، واستمريت حتى التخرج من الجامعة ثم سافرت إلى دولة الكويت للعمل هناك.

2- "كفيلى لما شافني، قالي امشي خلاص.. شوفلك كفيل تانى.. مش عايزك وشكلك مش عاجبني".

3- بعدها قعدت 4 أشهر شغّال عامل تراحيل على الطريق، أى حد ياخدني يشغّلني يوم عشان أجيب أكلى وشربي، وكنت ساكن مع 14 واحد فى غرفة، عشان مفيش فلوس وأقدر أعيش".

4- الصدفة قادتنى للعمل فى "جيم" حارسا ثم مدربا وهو ما كان سببا في لعب كمال الأجسام قائلا: "اشتغلت فى الجيم دون أجر مقابل إني أنام بعد ما كنت بنام في الشارع".

5- أنا فى الجيم قررت أشارك فى بطولة لكمال الأجسام بالكويت والمفاجأة أني كسبتها بعدها دخلت بطولة العالم للهواة بعد 6 أشهر هناك والمفاجأة الأكبر إنى فزت بيها، عنيا كانت بتمطر دموع وببكى بشدة عشان حسيت إن ربنا بيطبطب علىّ".

6- انتقلت من "حد كان بينام فى الشارع حرفيًا، إلى شخص أصبح صاحب ثروة".

7- "فى 2013، كسبت تالت أقوى بطولة فى العالم للمحترفين، والشركة رفعت التعاقد لـ500 ألف دولار وده أمر فوق خيالي، لكن فجأة فى 2017، كل الشركات سابتنى وخسرت كل حاجة، وبدأت محنتي فى 2018 لما طلعوني من البطولة وسبت الكويت ورجعت مصر مكنش معايا حتي مصاريف بيتي وفلّست، ورغم كدة روحت ألعب "أولمبيا" في 2020، لكن للأسف جاتني "كورونا".

8- «عشت 3 سنين إفلاس.. مشاكل مالية.. حلم بيضيع» لكن فضلت أتمرن لدرجة إن الناس كانت مستغربة، وكنت بقولهم "ربنا هيحلها من عنده"، وبعد 10 أيام فوجئت بدعوة خاصة لبطولة "أولمبيا"، وده محصلش قبل كدة لحد.

9- روحت البطولة وربنا كرمنى بالمركز الأول، لأول مرة فى تاريخ مصر، ثم ربنا أكرمنى بنفس البطولة فى 2021، وبقي عندى يقين أن ربنا عُمره ما سابني.

10- أقول لنفسي دلوقتى: "شكرًا أنك اتعلمت الدرس.. وأنك سعيت ورميت شباكك وربنا كرمك".. وبقول لربنا: "الحمد لله أنك أنعمت عليا بنعمة اليقين فيك، وذلة الانكسار إليك.. لأنها متعة حياتي دلوقتى".