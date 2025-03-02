شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد أول أبريل موعداً لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد النادي الأهلي يوم 1 أبريل المقبل موعداً للمباراة المرتقبة أمام الهلال السوداني فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلعب الفائز منهما مع الفائز من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.

وتقام مباراة الذهاب 1 أبريل باستاد القاهرة، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 8 أو9 خارج مصر.

ويترقب الأهلي وصول خطاب رسمي من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد الملعب الذي سيستضيف مواجهة العودة أمام الهلال حيث أكدت تقارير أن المباراة ستُقام في ليبيا فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن اللقاء سيُقام في موريتانيا بإعتبار أن الهلال يشارك حالياً في الدوري الموريتاني لعدم إقامة مباريات في السودان بسبب الأحداث الراهنة هناك.

وإلتقى الأهلي مع الهلال السوداني في الأول من أبريل الماضي باستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وفاز وقتها الأهلي بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها أخر موسمين و12 مرة في تاريخه.

ويستعد الأهلي لخوض ثلاث مباريات فقط خلال شهر رمضان الحالي، أمام طلائع الجيش يوم 5 مارس في الجولة الأخيرة من المرحلة الإولى لبطولة الدوري ثم يلتقي مع إنبي وطلائع الجيش يومي 18 و22 مارس في كأس عاصمة مصر(رابطة الأندية المحترفة سابقاً).