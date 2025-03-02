شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. سيراميكا صاحب ثنائية كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد إنجازاً حققه فريق سيراميكا، تحت القيادة الفنية لمدربه السابق أيمن الرمادي، عندما توج بنسختين متتاليتين من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بمسماها القديم، والذي تم تعديله مؤخراً لتقام تحت اسم "كأس عاصمة مصر".

جاء تتويج فريق سيراميكا باللقب الأول في 22 يوليو 2023، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

بينما جاء التتويج الثاني في السابع من أغسطس الماضي، بعدما فاز سيراميكا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إطار نهائي المسابقة، على استاد الدفاع الجوي، وافتتح التسجيل لسيراميكا جون إيبوكا في الدقيقة 13 بعد عرضية متقنة من صديق أوجولا من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها النيجيرى بتسديدة مباشرة سكنت شباك طلائع الجيش في الزاوية اليسرى للمرمى، ثم تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 43، وأضاف محمد تونى الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 71، قبل أن يحرز أحمد بلحاج الهدف الثالث في الدقيقة 76.