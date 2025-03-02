شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يواجه إيطاليا فى دورة ودية بتونس يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب مصر للشباب مواليد 2005 فى دورة ودية دولية للمنتخبات تحت 20 سنة، تقام فى تونس خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية، خاصة مع مشاركة منتخب إيطاليا، الذي يُعد أحد أبرز الفرق الأوروبية فى هذه الفئة العمرية، ما يمنح منتخب مصر فرصة احتكاك قوى ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة مدرب المنتخب في استغلال البطولة لتجربة اللاعبين واكتساب الخبرات الدولية، استعدادًا للاستحقاقات القارية القادمة.

الدورة تخضع لإشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع التركيز على إعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية وتعزيز كرة القدم النسائية من خلال مسابقات قوية ومتنوعة.