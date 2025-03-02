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الامارات | 16 دولة تشارك في بطولة «العين الدولية» للطيران اللاسلكي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | 16 دولة تشارك في بطولة «العين الدولية» للطيران اللاسلكي 1/2
  • الامارات | 16 دولة تشارك في بطولة «العين الدولية» للطيران اللاسلكي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  يستضيف نادي العين للهواة التابع لنادي العين للفروسية والرماية، البطولة الدولية للطيران اللاسلكي بالتعاون مع الاتحاد الدولي خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل المقبل بمشاركة 40 طياراً من 16 دولة.

 

وتعد البطولة التي تنظمها شركة «إيكو أدفنتشر» من أبرز الأحداث والتكنولوجية في عالم الطيران، حيث تجمع بين الابتكار التقني، والتنافس بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم وهواة الطيران بدولة الإمارات ودول .

 

وتتضمن المسابقة عروضاً للطائرات اللاسلكية، وتهدف لاستقطاب الرياضيين المحترفين وهواة الطائرات اللاسلكية حول العالم، وتوفير أجواء ترفيهية وتعليمية للزوار والعائلات والمهتمين بهذه .

 

وتشهد البطولة المسابقة العالمية للطائرات اللاسلكية، والعروض الحية، وورش عمل تعليمية وتفاعلية، واستعراضات جوية، وأنشطة ترفيهية، ومعارض متنوعة، ومعرض منتجات الشركات المتخصصة والجهات الداعمة والراعية للفعالية، وجوائز للمتسابقين والجمهور والهواة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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