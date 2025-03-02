موتو جي بي: الإسباني مارك ماركيس يحرز المركز الأول في جائزة تايلاند الكبرى

الرياص - اسماء السيد - Buriram (تايلاند) : أحرز دراج دوكاتي الإسباني مارك ماركيس بطل العالم ست مرات، المركز الأول في فئة موتو جي بي في السباق الافتتاحي للموسم الجديد من بطولة العالم للدراجات النارية في جائزة تايلاند الكبرى على حلبة بوريرام الأحد.

وتقدم ماركيس على شقيقه الأصغر أليكس (دوكاتي غريسيني) والايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي).

وكان مارك ماركيس احرز ايضا سباق السبرينت في هذا السباق السبت ليحصد العلامة الكاملة (37 نقطة) في مستهل الموسم الأطول في تاريخ البطولة مع اقامة 22 سباقا حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ماركيس "بالأمس كنت سعيدا، اما اليوم فأنا سوبر سعيد. بدء المغامرة بهذا الشكل في صفوف دوكاتي هو بمثابة الحلم". وانضم ماركيس الى صفوف دوكاتي نهاية الموسم الماضي قادما من هوندا وهو يسعى الى احراز اللقب العالمي الأول له منذ عام 2019.

ولم يسبق لماركيس ان فاز بالسباق الافتتاحي منذ عام 2014.

بقي مارك الذي انطلق من المركز الأول في الصدارة حتى اللفة السابعة عندما اجتازه شقيقه قبل ان يستعيد المركز الأول قبل نهاية السباق بأربع لفات.

وحقق الياباني أي اوغورا المركز الخامس في اول سباق له في فئة موتو جي بي.

يذكر ان بطل العالم الموسم الماضي الاسباني خورخي مارتين (ابريليا) اعلن غيابه عن السباق الافتتاحي بعد اصابته بكسور عدة اثر سقوطه خلال حصة تدريبية الإثنين في إسبانيا.

وتعرّض البالغ 27 عاما لكسر في يده اليسرى وكعب قدمه، علما أنه أصيب بكسور عديدة خلال تجارب تحضيرية استعدادا للموسم الجديد في ماليزيا عندما سقط عن دراجته أبريليا الشهر الماضي.

وقال فريق ابريليا بأن مارتين سيغيب ايضا عن السباق الثاني المقرر في الأرجنتين منتصف الشهر الحالي من دون ان يحدد تاريخ عودته الى المنافسة.