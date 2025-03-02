شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبى يعتذر عن العمل بالزمالك ويؤكد: النادى ملىء بأبنائه والان مع تفاصيل الخبر

وجه عمرو وهبى الشكر لمجلس إدارة نادى الزمالك على ترشيحه للعمل داخل المنظومة كمدير للتعاقدات، موضحاً أن يعتذر عن هذه المهمة قائلاً: "الزمالك ملىء بأبنائه".

وكتب وهبي عبر صفحته عفى فيسبوك:" الأصدقاء الأعزاء أتقدم لكم بالشكر على دعمكم والثناء على شخصى المتواضع وذلك عند ترشيحى لمنصب داخل منظومة نادى الزمالك وأشكر مجلس الإدارة على هذا الترشيح وأتمنى التوفيق لهم فيما هو قادم الزمالك ملئ بأبنائه".



عمرو وهبى

فى سياق مختلف، استقر أعضاء لجنة التخطيط بنادى الزمالك، المكونة من عمرو الجنايني، حازم إمام، وأحمد حسام ميدو، على بدء جلسات تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى آخر الموسم خلال اليومين المقبلين بـ عبد الله السعيد لاعب الفريق الأبيض.

واتفق أعضاء لجنة التخطيط على أن تكون أولى جلسات تجديد العقود مع عبد الله السعيد،خاصة أن الأخير يرحب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء،ورفض العديد من العروض الخارجية من أجل الاستمرار داخل الفريق.



واستقر مسئولو نادى الزمالك على ترضية عبد الله السعيد نجم الفريق مالياً خاصة بعد تمسك اللاعب بتجديد عقده مع النادى الأبيض ورفض العرض الليبى الذى تلقاه فى الفترة الماضية ووصلت قيمته إلى مليون دولار.

ويضع مسئولو نادى الزمالك فى الاعتبار أن هذا التجديد لـ عبد الله السعيد سيكون الأخير فى مسيرته الكروية، وتقدر إدارة القلعة البيضاء اختيار اللاعب للزمالك وتفضيله على كل العروض التى تلقاها، ورغبته فى ختام مسيرته بالقلعة البيضاء وتأمين مستقبله.

وينوى مسئولو لجنة التخطيط بنادى الزمالك فتح ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى اخر الموسم وهم أحمد مصطفى زيزو،محمود حمدى الونش،عمر جابر،وحمزة المثلوثي تباعاً بعد إنجاز ملف عبد الله السعيد.