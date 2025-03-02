شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولي للخماسي الحديث: مصر من أفضل الدول فى تنظم البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمريكي روب ستول، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، أن اللعبة في تطور مستمر مع اعتماد نظام جديد في منافسات السلاح، وإضافة بعض الأمور لمنافسات الموانع في أول بطولات الكبار بالنظام الجديد، وكل ذلك سيساهم في تطور اللعبة وزيادة المنافسة بين الدول.

وأضاف روب ستول، أن النظام الجديد جعل اللعبة أكثر متعة وتنافسية وتعطي الأفضلية لأصحاب المواهب في الخماسي الحديث، وهو ما يجعل الحصول على ميداليات يتطلب منافسة شديدة.

وتابع ستول، أنه سعيد باستضافة مصر لأولى بطولات كأس العالم في العام الجاري بملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأن مصر استضافت العديد من البطولات العالمية وهي جديرة باستضافة كافة الأحداث الكبرى في اللعبة.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بجهود الاتحاد المصري في تطوير اللعبة، مؤكدا أن مصر تمتلك أجيالا مميزة في اللعبة، وظهر ذلك في سنوات الماضية من خلال الهيمنة على الميداليات العالمية، وأيضا تحقيق ميداليتين ذهبية وفضية في أولمبياد طوكيو وباريس، وهو ما يؤكد تفوق مصر في اللعبة.

واختتمت أمس منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي استضافتها مصر بملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتوج المنتخب المصري للخماسي الحديث بميداليتين: ذهبية للصاعدة بقوة فريدة خليل صاحبة الـ 14 عاماً ، وبرونزية للاعب الأولمبي.