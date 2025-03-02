شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يحسم مصير جريندو من المشاركة أمام حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخضع محمد جريندو، لاعب فريق البنك الأهلي ، لاختبار طبي جديد على هامش تدريبات الفريق استعداداً لمباراة حرس الحدود، لحسم موقفه من المشاركة بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للبنك الأهلي بسبب الإصابة بشد فى السمانة.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، لمواجهة حرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

واستعان الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، بالمباريات السابقة لحرس الحدود في الدوري، وآخرها مواجهة الأهلي الأخيرة، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، وذلك لاستكشاف أهم نقاط القوة والضعف لدى الحدود قبل لقاء الدوري المرتقب.

وكان البنك الأهلي تعادل في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش بهدفين لمثلهما، خلال مباراة الجولة 16 التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، حصدها أبناء طارق مصطفى، بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

ويبحث البنك الأهلي عن العودة إلى المربع الذهبي من جديد، بعد تعثر الفريق في اللقاء الماضي أمام الطلائع بالتعادل، وهو ما أتاح الفرصة للمصري باستعادة المركز الرابع عقب فوزه على سموحة في نفس الجولة بثلاثية نظيفة.