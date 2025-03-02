شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل نور الشربيني فى مطبخها بشهر رمضان؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة الاسكواش والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، وكابتن المنتخب الوطني، عن أجواء شهر رمضان، وأهم الأمور التي تحرص عليها خلال الشهر المبارك.

وقالت نور الشربيني في تصريحات لـ"الخليج 365"، "سعيدة جدا بالتتويج مع المنتخب ببطولة العالم، خاصة أنها كانت بعد بطولة صعبة في المنافسات الفردية وهي هونج كونج، ولكن كنا على قدر المسؤولية ونجحنا في الفوز بجميع المباريات بعد مجهود بدني كبير جداً".

وأضافت، "شهر رمضان صعب في التدريب والبطولات، عندي بطولة واحدة في نهاية رمضان، أتمنى أن أستعد لها بشكل جيد، خاصة أن خوض المباريات في الصيام ليس سهلا".

واصلت، "رمضان مختلف في العائلة والعزومات، والأمر يكون صعبا جدا عندما نكون مسافرين خارج مصر، ولمة العائلة هي الأهم بالنسبة لي في رمضان".

وعن أول سنة زواج قالت نور الشربيني، "بحاول أدخل المطبخ لسه مش عارفة هعمل إيه في رمضان، لكن إن شاء الله هنجهز فطار، بعمل باستا جيدة وبحاول كل فترة أجرب أكلات مختلفة".