شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضي.. مدرب منتحب الأثقال ينصح بتدريب يومى فى البيت للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضروري الحفاظ على النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة، أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشيطًا وتعزيز صحتك. تواصل الخليج 365 مع محمد عصب مدرب وخبير التغذية منتخب رفع الأثقال للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام..

ويقول محمد عصب، إن شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، ولكن نبعد عن التدريبات بأحمال قليلة.

وأضاف، من التمارين المهمة في شهر رمضان الكريم تمرين المشي، حيث يمكنه القيام به فى أى وقت من اليوم، استفد من فترة قبل الفجر أو بعد غروب الشمس حول منزلك، ومارس المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون وتحسين الحالة المزاجية.