دوري "أن بي ايه": فيلادلفيا يضع حدا لتسع هزائم بفوزه على غولدن ستايت ووريرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : وضع فيلادلفيا سفنتي سيسكرز حدا لتسع هزائم متتالية وتغلب على غولدن ستايت ووريرز 126 119 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وفرض كوينتن غريمز نفسه نجما للمباراة بتسجيله 44 نقطة (رقم قياسي شخصي) للفائز، في حين كان ستيفن كوري أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 29 نقطة و13 متابعة.

وأعاد فيلادلفيا الذي أعلن غياب نجمه جويل إمبيد حتى نهاية الموسم بداعي اصابة في الركبة، غولدن ستايت وكوري الى أرض الواقع بعد تألق الأخير خلال فوز فريقه على أورلاندو مسجلا 56 نقطة بينها 12 رمية ثلاثية.

خاض ووريرز المباراة في غياب نجمه الآخر جيمي باتلر الذي يعاني من اصابة في ظهره.

ضرب فيلادلفيا بقوة في الربع الثاني بتسجيله 37 نقطة لينهي الشوط الأول متقدما بفارق 12 نقطة (67 55).

نجح غولدن ستايت في معادلة الأرقام 116 116 قبل دقيقتين من نهاية المباراة لكن غريمز سجل سلة واضاف الفرنسي غيرشون يابوسيلي رمية ثلاثية ليحافظ سيكسرز على تقدمه حتى النهاية.

والخسارة هي الأولى لغولدن ستايت بعد 5 انتصارات تواليا.

في المقابل، قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس الى الفوز على دالاس مافريكس 132 117 بتسجيله 29 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، واضاف زميله داميان ليلارد 28 نقطة، اما افضل مسجل في صفوف دالاس فكان كايري ايرفينغ مع 31 نقطة.

تقدم ميلووكي 71 63 في نهاية الشوط الأول بعد ان سجل 15 نقطة مقابل 4 فقط لمنافسه آواخر الربع الثاني.

ونجح ميلووكي في توسيع الفارق تدريجيا في الربعين الثالث والرابع ليفوز بفارق 15 نقطة.

وسجل دي أيرون فوكس سلة في الثواني الاخيرة ليقود سان انتونيو سبيرز الى الفوز على ممفيس غريزليز 130 128 ليحقق فريقه الانتصار الاول له في آخر 5 مباريات. أما أفضل مسجل في صفوف غريزليز فكان جارين جاكسون جونيور مع 42 نقطة.

وتسببت الخسارة بتراجع غريزليز الى المركز الرابع في المنطقة الغربية.

واستعاد ديترويت بيستونز نغمة الانتصارات بفوزه على بروكلين نتس 115 94 بفضل 18 نقطة كل من توبياس هاريس وجالين دورن ومالك بيزلي.

وتغلب ساكرامنتو كينغز على هيوستن روكتس 113 103 على الرغم من اصابة نجمه اللاتفي دومانتاس سابونيس بتمزق في العضلة الخلفية مطلع المباراة.

وفاز واشنطن ويزاردز متذيل ترتيب المنطقة الشرقية على شارلوت هورنتس بفضل 17 نقطة لكل من الفرنسي بلال كوليبالي وخريس ميدلتون.