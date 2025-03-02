شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف اجتماع المكتب التنفيذى لاتحاد شمال أفريقيا 11 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم اجتماعه المقبل 11 مارس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، وبدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أهم القضايا الكروية في المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق بين الاتحادات الأعضاء بشأن المسابقات والمشاركات القارية، في ظل التطورات التي يشهدها المشهد الكروي الإفريقي.

يُذكر أن اتحاد شمال أفريقيا يضم في عضويته الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، ومصر، ويلعب دورًا محوريًا في تطوير كرة القدم في المنطقة وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية.

ويجرى في الاجتماع الاتفاق على مواعيد بعض الدورات التدريبية والمباريات الودية بين منتخبات اتحاد شمال إفريقيا خلال العام الجاري.