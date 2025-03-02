شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد السفر إلى العراق لمواجهة الزمالك ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي تأكيدات من الشركة المُنظمة للمباراة الودية المرتقبة أمام الزمالك بأن اللقاء سيُقام فى العراق يوم 13 مارس الجاري.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين الأهلي والشركة المُنظمة للبطولة بشأن الاتفاق حول بعض الأمور الخاصة بالمباراة المُرتقبة، من بينها موعد اللقاء، والذي سيكون 13 مارس الجاري بنسبة كبيرة.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى العراق يوم 12 مارس، أي قبل اللقاء بـ24 ساعة، ووافق مسئولو القلعة الحمراء على مواجهة الزمالك ودياً فى العراق، بعدما حصلوا على موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر بخوض اللقاء.

وقال مصدر في الأهلي، إن النادي تلقى عرضاً جاداً ومغرياً من الناحية المالية من إحدى شركات التسويق بخوض مباراة ودية أمام الزمالك في العراق وتمت الموافقة على هذا العرض.

وأضاف المصدر، أن اللقاء سيُقام بدون لاعبي الفريقين الدوليين بسبب مباريات الأجندة الدولية خلال نفس التوقيت. وشدد المصدر على أن المباراة ستكون استعراضية، وقد تشهد مشاركة بعض لاعبي الزمالك مع الأهلي، كما سيرتدي بعض لاعبي الأهلي قميص الزمالك.

وتابع المصدر، يتم حالياً الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة باللقاء، والسفر وترتيبات المباراة المرتقبة، بالتنسيق مع إتحاد الكرة المصري والشركة المُنظمة لهذا الحدث.

ويستعد الأهلي لخوض ثلاث مباريات فقط خلال شهر رمضان الحالي، أمام طلائع الجيش 5 مارس فى الجولة الأخيرة من المرحلة الإولى لبطولة الدوري، ثم يلتقي مع إنبي وطلائع الجيش يومي 18 و22 مارس في كأس عاصمة مصر(رابطة الأندية المحترفة سابقاً).