شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب المحليين أمام جنوب أفريقيا اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه المنتخب الوطني للمحليين نظيره الجنوب أفريقى فى الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة وجوهانسبرج باستاد فرى ستيت بمدينة بلومفونتين، فى المرحلة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وأدى الفريق مرانه الأخير أمس تحت قيادة وائل رياض بأحد الملاعب الفرعية وسط تفاؤل حذر ورغبة أكيدة فى تحقيق نتيجة طيبة، وركز الجهاز الفنى على مراجعة التعليمات الفنية الخاصة بطريقة اللعب التى سيلعب بها والواجبات الدفاعية والهجومية لمجموعة اللاعبين الذين سيبدأون اللقاء.

وأكد وائل رياض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المران الأخير أمس، احترامه لمنتخب جنوب أفريقيا الذى يلعب على أرضه وبين جماهيره، مشيرا إلى أن المباراة بين فريقين كبيرين وستكون صعبة على الفريقين وقوية كعادة مباريات البلدين على مستوى كل الأعمار السنية والتى تشهد ندية وحوارا كرويا راقيا

وأضاف، رغم ضيق الوقت والاستعداد لمباراة الغد وإجهاد رحلة السفر إلا أن لاعبيه جاهزون تماما لأداء مباراة قوية، ويملكون الإصرار والعزيمة على العودة إلى القاهرة بنتيجة طيبة مؤكدا أن لديه أملا كبيرا في تحقيق الفوز.

من جانبه قال محمود أبو السعود قائد الفريق، إن المباراة ستكون قوية لكن اللاعبين لديهم الإصرار على تحدى كل الظروف وتحقيق الفوز، وأنه وزملاؤه يملكون الطموح والرغبة فى تحقيق ذلك وأن لديهم هدفا واحدا هو الفوز قبل لقاء العودة بالإسماعيلية.