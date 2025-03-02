شكرا لقرائتكم خبر عن نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الطبي المشرف على حالة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، نقل اللاعب إلى العناية المركزة بالمستشفى الجوي، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة إصابته بمرض السرطان.

وكشفت زوجة إبراهيم شيكا، فى مقطع فيديو عبر حساب اللاعب على موقع "تيك توك"، أن حالة زوجها ازدادت سوءًا، ولم يتمكن من قضاء أول أيام شهر رمضان فى منزله، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكانت هبة التركي، زوجة إبراهيم شيكا، أكدت فى تصريحات تليفزيونية سابقة، أن وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، تابع حالته الصحية وأوصى برعايته في المستشفى، إلا أنه لم يتكفل أي شخص من الوسط الرياضي بعلاجه حتى الآن.

من جهته قام إمام عاشور لاعب الأهلى بزيارة شيكا، فى منزله؛ للاطمئنان عليه ورفع معنوياته، والوقوف بجانبه فى مرضه. ونشر خالد الغندور صورة للاعب الأهلى مع والده خلال الزيارة، وطلب من اللاعبين دعم ومساندة شيكا قائلا: "برافو إمام عاشور ووالده زيارة إبراهيم شيكا ورفع معنوياته والوقوف بجانبه فى مرضه وعقبال بقية اللاعبين".

كما كشف محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحى يتابع حالة إبراهيم شيكا بانتظام ووجه 6 استشاريين متخصصين للاطمئنان عليه، ولن يتخلى عنه، حيث تواصل مع وزيري الصحة والتعليم العالي للاطمئنان على حالة إبراهيم شيكا".

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته قائلاً: "وزارة الشباب والرياضة ستدعم إبراهيم شيكا مادياً ولن تتخلى عنه".