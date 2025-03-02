شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب تطلق الدورة الرمضانية على شكل أولمبياد.. 11 لعبة وجوائز تصل لـ300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاجآت بالجملة تجهزها مجموعة أندية سيتى كلوب للأعضاء وغير الأعضاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وعلى رأس هذه المفاجآت دورة ألعاب سيتى كلوب الرمضانية في ثوبها الجديد والتي ستكون أشبه بدورة الألعاب الأولمبية حيث تشهد مشاركة 11 لعبة رياضية وليس فقط كرة القدم.



وحدد قطاع الرياضة بمجموعة أندية سيتي كلوب الفترة من 9 إلى 25 رمضان موعداً لإقامة الدورة الرمضانية التي تنظمها المجموعة للعام الرابع على التوالي، على أن تقام النهائيات بدءاً من يوم 19 من الشهر نفسه، كما تم الإعداد لتقام هذا العام كدورة ألعاب رياضية أشبه بدورة الألعاب الأولمبية، تشمل 11 لعبة رياضية بجانب دورة كرة القدم الذي ينتظرها عشاق اللعبة ولاقت رواجاً كبيراً خلال السنوات الماضية بمشاركة العديد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم.



وتتضمن الدورة الرمضانية لسيتي كلوب هذا العام الألعاب الجماعية : كرة اليد والسلة والطائرة بالإضافة إلى كرة القدم، فيما تقام دورات مماثلة للألعاب الفردية: السباحة والتنس والجودو والكاراتيه والكيك بوكس وبادل التنس وليزر رن.



سيتى كلوب



من جهته وافق الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي على تخصيص 300 ألف جنيه جوائز مالية للدورة تشجيعاً للمشاركين فيها من أبناء النادي وأبناء مجتمعاتهم التي تنتمي إليها فروع سيتي كلوب في محافظات الجمهورية المختلفة تعميقاً للدور المجتمعي الذي تقوم به سيتي كلوب جنباً إلى جنب آدائها لدورها الرياضي.



وأكد الكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة سيتي كلوب رئيس قطاع الرياضة أن اللجنة المنظمة للدورة انتهت بالفعل من وضع جداول اللعبات وتحديد الفترات الزمنية لكل منها، وفي انتظار اكتمال أعداد الفرق المشاركة في بطولات الألعاب الجماعية واللاعبين في بطولات الألعاب الفردية لإعلان جدول الدورة في صورته النهائية.



أضاف رئيس قطاع الرياضة بسيتي كلوب أن اللجنة المنظمة حددت يوم 19 رمضان لإقامة نهائي ألعاب السلة والسباحة وكيك بوكس في سيتي كلوب طنطا، بينما يقام نهائي ألعاب التنس والكاراتيه وليزر رن وكرة اليد يوم 21 رمضان بسيتي كلوب بنها، فيما يقام يوم 23 رمضان نهائي ألعاب الكرة الطائرة وبادل التنس والجودو في سيتي كلوب شبين الكوم، وتختتم الدورة يوم 25 رمضان بإقامة نهائي كرة القدم بسيتي كلوب العبور.



يقوم على تنظيم فاعليات الدورة فريق النشاط الرياضي بسيتي كلوب محمد مصطفى نائب رئيس القطاع ومحمد عبد الوهاب وجميع مديري النشاط الرياضي في فروع سيتي كلوب بأنحاء الجمهورية.



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