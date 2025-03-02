شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. هدف أحمد حمدى يهدى الأبيض لقب الكونفدرالية الثانى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فريق الزمالك أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

توج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية الثاني في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، في شهر مايو 2024، ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها في 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

فاز الزمالك في تلك المباراة هدف سجله أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.

حصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار مكافأة الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.