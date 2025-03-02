شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأحد، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، استعداداته لمواجهة حرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول من عمر مسابقة الدوري.

وكان البنك الأهلي قد تعادل في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش بهدفين لمثلهما، خلال مباراة الجولة الـ16 التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، حصدها أبناء طارق مصطفى، بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

ويبحث البنك الأهلي عن العودة إلى المربع الذهبي من جديد، بعد تعثر الفريق في اللقاء الماضي أمام الطلائع بالتعادل، وهو ما أتاح الفرصة للمصري باستعادة المركز الرابع عقب فوزه على سموحة في نفس الجولة بثلاثية نظيفة.