شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية.. ثنائية فلافيو تقود المارد الأحمر للتتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي، فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وخلال أيام شهر رمضان الكريم سيحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الاهلى للحديث عن بطولة تلو الأخرى.

ففى 6 فبراير 2009، توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه بعد فوزه على الصفاقسى التونسى بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة الدولى، سجل الأنجولى فلافيو هدفى الأهلى فى الدقيقتين 47 و70 فيما سجل الإيفوارى كواسى بلازا هدف الصفاقسى الوحيد فى الدقيقة 63.

الأهلى خاض مباراة الصفاقسى التونسى بقيادة فنية للبرتغالى مانويل جوزيه الذى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: "أمير عبد الحميد وشادى محمد ووائل جمعة وأحمد السيد وأحمد فتحى وجيلبرتو وسيد معوض ق 83 " وأحمد حسن والمعتز إينو وحسام عاشور ومحمد بركات وفلافيو "محمد سمير".

وانفرد الاهلى وقتها بالرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بكأس السوبر الأفريقى بعدما تخطى منافسه التقليدى فى مصر الزمالك الذى نال اللقب ثلاث مرات.

وتعد بطولة كأس السوبر الأفريقى مباراة تقام بين بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.