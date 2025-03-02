شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى الشحات.. لقب بوحش أفريقيا وحصل مع الأهلى على 19 بطولة متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 مارس 2025 03:00 ص

نتناول خلال شهر رمضان قصص وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية وأصبحوا أساطير كروية نظرا للأرقام القياسية التى خاضوا بها مبارياتهم سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

ونبدأ أولى حكاياتنا مع إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلى السابق والمنتخب الوطنى

مواليد: 26 – 10 – 1955

محافظة: السويس

موعد انضمامه للأهلى: انضم لناشئي الأهلي عام 1969 وبعد أقل من عامين تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1971 ولعب أول مباراة ودية أمام السويس فى فترة توقف النشاط الكروى بسبب الحرب وفاز الأهلى بنتيجة 5/1.

البداية الرسمية: تولى إكرامى حراسة مرمى الأهلى أمام الاتحاد فى موسم 1972/1973 ليلقى الأهلى هزيمته الأولى فى هذا الموسم على ملعبه بهدف نظيف، إلا أن عبده صالح الوحش طالب ببقائه وأعطاه الفرصة فى المباراة التالية أمام الإسماعيلى وأحرز الأهلى الفوز بهدف نظيف لتبدأ انطلاقة حارس مرمى الأهلى داخل المستطيل الأخضر.

عدد مشاركاته مع الأهلى: شارك إكرامى فى أكثر من 300 مباراة مع الأهلى ليحطّم الرقم القياسى الذى كان يحتفظ به حارس الأهلى القديم عادل هيكل الذى لعب 14 عاما متتالية.

بطولاته مع الأهلى: فاز إكرامى مع الأهلى بـ10 بطولات دوري، و5 بطولات كأس وبطولة أفريقيا للأندية، و3 بطولات لأبطال الكأس، وأبطال الدورى مرة واحدة.

موعد الإعتزال: قرر إكرامى اعتزال اللعبة عام 1987 بعد أن أمضى مع الأهلى أكثر من 18 عاما كحارس أساسى.

المنتخب الوطنى: نال إكرامى شرف تمثيل مصر فى 50 مباراة دولية وكانت أبرز نتائجه مع المنتخب الفوز بكأس فلسطين فى تونس عام 1975 والصعود إلى نهائيات دورتى الألعاب الأوليمبية فى موسكو، ثم لوس أنجلوس عامى 1984/1980