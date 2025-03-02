الامارات | حشر بن مكتوم يتوج ستيفانوس بطلاً لـ «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف 11 عالمياً)، بلقب بطولة «سوق دبي الحرة» للتنس التي اختتمت منافسات نسختها الـ33، أمس، وبلغ مجموع جوائزها المالية 3.4 ملايين دولار.

وبات ستيفانوس أول لاعب يوناني يتوج بلقب «تنس دبي»، بعد تغلّبه في المباراة النهائية على الكندي فيليكس أوجيه الياسيم (المصنف 21 على العالم) بواقع (6-3 و6-3). وامتدت المواجهة ساعة و28 دقيقة، كما أصبح تسيتسيباس البطل الـ22 تاريخياً الذي يرفع كأس بطولة دبي، لينضم إلى القائمة الذهبية لأساطير الرياضة الذين نجحوا في التتويج باللقب، وأبرزهم السويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي بثمانية ألقاب، أعوام 2003-2004-2005-2007-2012-2014-2015-2019، والصربي نوفاك ديوكوفيتش خمس مرات أعوام 2009-2010-2011-2013-2020.

وحضر مراسم التتويج المدير العام لسوق دبي الحرة رئيس اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، أميش سيدامبي، ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس ونائب المدير العام لسوق دبي الحرة، صلاح تهلك، والأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي، ونائب الرئيس الأول للتسويق في سوق دبي الحرة شينيد السباعي.

وحصل ستيفانوس على جائزة المركز الأول البالغة 605 آلاف و530 دولاراً، إضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى تصنيفه العالمي، فيما حصد الكندي الياسيم جائزة المركز الثاني البالغة 325 ألفاً و780 دولاراً، إضافة إلى 330 نقطة.

وأضاف ستيفانوس اللقب الـ12 في مسيرته، والأول له في بطولات 500 نقطة، فيما حرم الياسيم من لقبه العالمي الثامن، والثالث له هذا العام، بعد تتويجه بلقبي بطولتي مونبيليه في فرنسا، وأديلايد الأسترالية، وكلتاهما ضمن فئة 250 نقطة.

وقال البطل اليوناني: «الفوز في دبي له طعم آخر، خصوصاً أنها المحاولة الثالثة لي بعد بلوغي نهائي نسختي 2019 و2020، كما أنه اللقب الأول لي في مسيرتي على صعيد بطولات 500 نقطة».

وأضاف: «سعيد بانضمامي إلى القائمة الذهبية لبطولة دبي، وأعد جمهور دبي بالعودة العام المقبل للدفاع عن اللقب، وأتطلع إلى استثمار زخم الانتصار هنا في مواصلة تقديم الأداء القوي في استحقاقاتي القادمة في بطولات الموسم».

لقب الزوجي من نصيب بوبيرن وبامبري

احتاج الثنائي المكون من الأسترالي ألكسي بوبيرن، والهندي بوكي بامبري إلى حسم شوط كسر التعادل بنتيجة (10-8)، للفوز بلقب الزوجي في «تنس دبي»، بعدما تغلبا على الثنائي المكون من الفلندي هاري هيلبوفارا وزميله البريطاني هنري باتن.

وجاءت المباراة متقاربة المستوى، إذ نجح بوبيرن وبامبري في كسب المجموعة الأولى بنتيجة (6-3)، قبل أن يتمكن هيلبوفارا وباتن من العودة بالمباراة إلى نقطة التعادل، بحسم المجموعة الثانية (7-6)، واللجوء لشوط كسر التعادل.