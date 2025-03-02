الامارات | 7 لاعبين بمنتخب ألعاب القوى في معسكر تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد ألعاب القوى اعتماد مشاركة سبعة لاعبين ولاعبات في معسكر الإعداد المقرر في مدينة أنطاليا التركية من 20 مارس الجاري إلى 13 أبريل المقبل استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية في سلطنة عمان، من الخامس إلى 11 أبريل، والبطولة الآسيوية تحت 18 سنة في السعودية خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل، والبطولة الخليجية في قطر خلال مايو المقبل.

وتضم القائمة اللاعبين: سالم المقبالي، وسلمى المري، ومحمد عادل «فئة الرمي»، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، وعبدالله مشهور «فئة السرعات».

ويستكمل الثلاثي سالم المقبالي، وسلمى المري، ومريم كريم، فترة الإعداد في معسكر تركيا، تمهيداً للسفر إلى المملكة العربية السعودية في الـ13 أبريل المقبل، للمشاركة في الآسيوية.

ويترأس بعثة المنتخب اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، وتضم علي حسن غزوان مديراً للمنتخب، وجميلة عبدالله إدارية الفريق النسائي.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام علي حسن غزوان، أن «معسكر الإعداد يمثل أفضل مرحلة من الاستعداد قبل الانتقال إلى أجواء البطولات المقررة»، مشيراً إلى «القيمة الفنية الكبيرة التي تمثلها في تطوير قدرات اللاعبين، واكتساب الخبرات التنافسية من خلال الاحتكاك مع لاعبي الدول الأخرى، بما يتماشى مع استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد بقيادة اللواء الدكتور محمد المر».