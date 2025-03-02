الامارات | لوكا: «فرسان دبي» كان بإمكانه الفوز على بني ياس 7 - 0

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، لوكا ميليفويفيتش، أن فريقه كان بإمكانه أن الفوز بسبعة أهداف في مرمى بني ياس في الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين، لكن الفريق أهدر الكثير من الفرص، وتمكن من الفوز بهدفين نظيفين. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة رائعة لشباب الأهلي، وكان بالإمكان تسجيل ستة أو سبعة أهداف، لكثرة الفرص التي سنحت للفريق، فيما لم يحصل بني ياس إلا على فرصتين، ولكن في النهاية قدمنا مباراة جيدة جداً، ونتيجة رائعة، وثلاث نقاط مستحقة»، مضيفاً: «قد يعتقد بعضهم أن المباراة صعبة، بالنظر إلى النتيجة، لكن في الشوط الأول أهدرنا الكثير من الفرص المحققة».

وتابع لوكا: «أهدرنا ركلة جزاء، إضافة إلى أنني أهدرت أيضاً فرصتين للتسجيل بسهولة. كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف في الشوط الأول، لكن في النهاية انتهت المباراة بثنائية».

وعن مواجهة الشارقة المقبلة، أكد لوكا صعوبة المباريات الخمس أمام شباب الأهلي بمختلف البطولات، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن فريقه سيخوض كل مباراة على حدة، لتحقيق الفوز في كل مباراة، وقال: «هدف شباب الأهلي هو المنافسة في كل البطولات، وقوة فريق الشارقة ستجعل من المباريات غاية في القوة خلال الشهر الحالي».