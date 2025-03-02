شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلى تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد راحة 48 ساعة حصل عليها الفريق، حيث يستعد المارد الأحمر لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء الأربعاء المقبل في الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مران اليوم في التاسعة مساءً على ملعب التتش تحت قيادة مارسيل كولر الذي قاد مران خفيف للفريق صباح الخميس الماضي عقب الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الـ16 .

ويخوض المارد الأحمر عدة مباريات خلال شهر رمضان 2025، فى بطولتى الدورى المصرى وكأس رابطة الأندية المصرية، حيث يلعب 3 مباريات الأولى ستكون في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، أما الثانية والثالثة في بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.

ويستهل الأهلي مبارياته، خلال هذا الشهر الكريم، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس أمام طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وستكون المباراة الثانية للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم، يوم 18 مارس الجارى في تمام التاسعة مساءً، أمام إنبى ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، والتى كان مقرراً لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الاهلى فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وستكون المباراة الثالثة للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم يوم 22 مارس الجارى أمام طلائع الجيش أيضًا، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.