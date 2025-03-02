شكرا لقرائتكم خبر عن فحوص طبية مكثفة لنجم الإسماعيلى بسبب جلطة الوريد والتهابات وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر

يخضع عبد الرحمن كتكوت لاعب النادى الإسماعيلى لفحوصات طبية مكثفة بمعرفة مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى بالدراويش، للوقوف على طبيعة الإصابة التى يعانى منها اللاعب بعد تأكد غيابه عن المباريات المقبلة.

أعلن عبد الرحمن كتكوت لاعب النادى الإسماعيلى إصابته بجلطة دموية فى الوريد عقب مواجهة فاركو التى خسرها الدراويش بهدفين دون رد فى دوري نايل.

وكتب اللاعب عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله علي كل شىء.. أصيبت بجلطة دموية في الوريد وقطع جزئي في الأنكل.. ورشح والتهابات في وتر أكيلس وبشكر ربنا سبحانه وتعالي إنها جت على كدا والخير فيما اختاره الله لنا.. دعواتكم".

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة زد إف سى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

واشتعلت الأمور داخل صفوف نادى الإسماعيلى بعد هزيمة الدراويش أمام فاركو بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دورى nile.

وواصل الإسماعيلى نتائجه السيئة ليتوقف رصيده عند 13 نقطة فى المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة عن مركز الهبوط.

قدم حمد إبراهيم المدير الفنى استقالته من مهمة تدريب الدراويش بعد الهزيمة من الجونة بهدفين نظيفين، ليقبل مجلس الإدارة الاستقالة ويمنح عماد سليمان مهمة تدريب الفريق لنهاية الدور الأول.

وقاد عماد سليمان بمعاونة أحمد العجوز الفريق فى 3 مباريات حتى الآن، خسر من الأهلى برباعية نظيفة، ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى سلبيا، وأخيرا سقط على أرضه أمام فاركو بهدفين، وتتبقى له مباراة فى الدور الأول أمام زد.