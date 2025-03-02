موعد مباراة الأهلى أمام طلائع الجيش فى دورى nile والقناة الناقلة

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يكثف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الممتاز، بعدما فاز المارد الأحمر على حساب حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي بهدف قاتل في الدقيقة 90+3 بالجولة الاخيرة للمسابقة.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش فى دوري nile

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وطلائع الجيش فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وطلائع الجيش مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.