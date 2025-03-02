شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى للوصول لحل مع جروس بشأن الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة نادى الزمالك، للوصول لحل مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول، بشأن قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى عقده مع القلعة البيضاء، بعدما تم فسخ العقد من قِبَل النادى وتوجيه الشكر له.

وترغب إدارة الزمالك فى الوصول لحل مع جروس بشأن الشرط الجزائى وانهاء الأمر بدون الدخول فى أزمة، خاصة أن المدرب ما زال متمسكًا بالحصول على قيمة الشرط الجزائى كاملاً، نظرًا لاستيائه من طريقة رحيله بعد ما يقرب من شهرين فقط من التعاقد معه، ليتم التعاقد مع البرتغالى جوزيه بيسيرو.

وما زال جروس رافضًا لأى عروض قدمها له مسئولو القلعة البيضاء، حيث يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملاً في عقده والمقدر براتب شهرين ما يوازى 170 ألف دولار.

وكان المجلس قد استعرض تقرير لجنة التخطيط بشأن تقييمها للفريق الأول لكرة القدم وموقف الجهاز الفني والإداري، وبناءً عليه قرر المجلس توجيه الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون مع تكليف الإدارة المالية بسرعة تسوية مستحقاته المالية.