شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية من الجبلاية .. تاريخ تأسيس اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أكثر من 104 أعوام، بدأت مُقدمات تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وتحديدًا عندما دُعيت مصر لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1920 في أنتويرب ببلجيكا، وهو الحدث الذي شهد المباراة الرسمية الأولى لكرة القدم المصرية، وكذلك ولِد من رحمة الإرادة والرغبة في تأسيس الاتحاد.

وجاء تأسيس اتحاد الكرة خلال أحداث ثورة 1919 ورغبة المصريين وقتها في الاستقلال عن الإنجليز في كل شيء، حتى الرياضة، ففي هذه الأثناء كان الاحتلال مهيمنًا على شتى مناحي الحياة في مصر.

كما كانت دعوة مصر الرسمية لأولمبياد أنتيويرب، المحرك الأول نحو إنشاء الاتحاد المصري لكرة القدم؛ إذ بدأ الفصل الأول من القصة بدعوة مستر سمبسون؛ ناظر مدرسة المعلمين، ومراقب الرياضة البدنية بوزارة المعارف، الأندية إلى تشكيل لجنة كرة القدم الأولمبية.

استجابت الأندية لدعوة سمبسون، وفي الاجتماع الأول يوم 17 مارس 1920، تشكلت لجنة كرة القدم الأولمبية، وتم اختيار جعفر باشا والي، وكيل النادي الأهلي، رئيسا للجنة، كما عُين محمد أفندي صبحي سكرتيرًا لها، وضمّت في عضويتها ممثلي أندية الزمالك والسكة الحديد والاتحاد والقاهرة والعباسية.

وكانت البداية لتأسيس الاتحاد المصري، عندما استجاب 23 ناديا لدعوة النادي الأهلي للاجتماع يوم 13 أكتوبر عام 1921، وقررت هذه الأندية خوض غمار إجراءات تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم.