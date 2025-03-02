شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم ينتظرون التوهج في الأهلي بين الفطار والسحور.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباريات مهمة خلال شهر رمضان الكريم يتطلع فيها لتحقيق الانتصارات لمواصلة الحفاظ على ألقابه المحلية والأفريقية التي توج بها الموسم الماضى.

ويتسلح فريق الأهلى بالثلاثى الفلسطيني وسام أبو على، والمغربى أشرف بن شرقى، وإمام عاشور، لقيادة المارد الأحمر لتحقيق الانتصار تلو الآخر في ظل تألقهم مع الفريق.

ويتصدر إمام عاشور ترتيب الهدافين في الدوري المصري برصيد 9 أهداف سجلهم من 14 مشاركة مع الفريق.

وساهم إمام عاشور في 10 أهداف مع الأهلي هذا الموسم في الدوري.

فيما سجل وسام أبو علي 7 أهداف في 15 مباراة بقميص الأهلي وصنع 2.

خطف المغربي أشرف بن شرقي ، الوافد الجديد إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الماضى بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري ، لقب الأغلى فى قائمة النادي الأهلي، بقيمة تسويقية بلغت 3 ملايين و500 ألف يورو، ما يعادل 182 مليوناً و200 ألف جنيه مصري.



وتخطى أشرف بن شرقي القيمة التسويقية للثنائي الأغلى في قائمة القلعة الحمراء قبل انضمام اللاعب المغربي، وهما الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، والذي بلغت قيمته التسويقية 3 ملايين يورو، وهي نفس القيمة التسويقية لإمام عاشور لاعب وسط الفريق.



ونجح أشرف بن شرقى في تسجيل هدفين في أول مباراتين يشارك بهم بالقميص الأحمر حيث سجل في شباك الزمالك بمباراة القمة في اللقاء الذى انتهى بالتعادل 1-1 ثم قاد الأهلى للفوز على حرس الحدود بهدف دون رد.

ويلعب الأهلي، خلال شهر رمضان الحالي 3 مباريات الأولى ستكون في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، أما الثانية والثالثة في بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.

ويستهل الأهلي مبارياته، خلال هذا الشهر الكريم، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس أمام طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".