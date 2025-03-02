شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 1- 3- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 1 – 3 – 2025 فى مقدمتها ، المنتخب الوطني للمحليين بزيه التقليدي أمام جنوب أفريقيا.

اتحاد الكرة يستعجل شركة الـ var لتطوير التقنية بسبب شكاوى الأندية

طالب مسئولو اتحاد الكرة من لجنة الحكام مخاطبة شركة تقنية حكم الفيديو var من أجل تطوير التقنية خلال الأيام المقبلة واستغلال فترة التوقف الدولي منتصف مارس لارتباط منتخب مصر الأول بمباراتي إثيوبيا وسيراليون في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 خاصة في ظل شكاوي الأندية من قرارات الحكام بعد اللجوء لتقنية الفيديو وتأخرهم في اتخاذ القرارات، وأيضًا بعد شكوى حكام فرفة الفيديو والمخرجين المعاونين من قلة الكاميرات و الامكانيات المتاحة لهم، وهو ما سيتم مناقشته مع شركة الـvar للعمل علي تطوير التقنية خلال الفترة المقبلة.

كولر يستقر على ظهور أشرف بن شرقي أساسيًا فى تشكيل الأهلى أمام الطلائع

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالمغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى بمباراة طلائع الجيش المقبلة للاستفادة من انطلاقته المميزة مع المارد الأحمر.

هل ينضم بنتايج لمنتخب المغرب بعد التألق مع الزمالك؟

خطف المغربى محمود بنتايج ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي المعار إلى الزمالك الأنظار بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق الأبيض وإثبات جدارته بارتداء قميص أبناء ميت عقبة، الأمر الذى دفع مسئولي النادى إلى التحرك سريعا لتفعيل بند شراء اللاعب من ناديه الفرنسي والبالغ مليون دولار.

أبو ريدة يناقش تعديلات كرة القدم العالمية باجتماعات IFAB في بلفاست

شارك المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي "كاف"، اليوم السبت، باجتماعات مجلس اتحاد كرة القدم الدولي "IFAB"، في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية.

عمر كمال عبد الواحد يعود لتشكيل الأهلي أمام الطلائع بالدوري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة لاعبه عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن للفريق للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

الإسماعيلي يستعيد جهود نادر فرج أمام زد أف سي بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد الإسماعيلى جهود نادر فرج في مباراة زد أف سى بعد انتهاء الإيقاف، وغاب نادر فرج عن الإسماعيلى أمام فاركو، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراته أمام المصرى، ليغيب عن الدراويش بعد حصوله على إنذار أمام المحلة والاتحاد السكندرى.