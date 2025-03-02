شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات بالدفع بـ"الجفالى" فى تشكيل الزمالك الأساسى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى الجهاز المعاون للبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بالدفع بالتونسى أحمد الجفالى فى التشكيل الأساسى خلال مواجهة إنبى، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويرى الجهاز المعاون لبيسيرو ضرورة الدفع بـ"الجفالى" فى التشكيل الأساسى للفريق بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب خلال مشاركته فى مواجهة زد الماضية، والتى أنتهت بالتعادل 1 - 1.

ويدرس بيسيرو الدفع بالجفالى فى تشكيل الزمالك الأساسى خلال لقاء إنبى، خاصة فى ظل الغيابات التى تعرض لها الفريق، أبرزها أحمد زيزو (إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء)، ومحمد شحاتة (إيقاف بسبب الطرد فى مباراة زد).

وحذر جوزيه بيسيرو لاعبى الأبيض من الاستسلام لنغمة ضياع الدورى بعد التعادل في أخر 3 مباريات أمام بتروجت، الأهلى وزد مؤكداً لهم أن الدوري ما زال في الملعب ومن الوارد حدوث تغييرات كثيرة على مستوى النتائج.

وطالب بيسيرو لاعبى الفريق الأبيض بعدم التهاون أو الاستسلام في مباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NiLE".

وشدد بيسيرو على لاعبى الزمالك بعدم إلقاء "فوطة" الدوري خاصة أن الوقت ما زالت مبكراً لحسم اللقب، وكل الفرق من الوارد أن تتعثر فى الجولات المقبلة، خاصة أن المستويات متقاربة والفوارق بسيطة.