بطولة إسبانيا: إيسكو يقود بيتيس لاسقاط فريقه السابق ريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - إشبيلية (إسبانيا) : مُني ريال مدريد بنكسة كبيرة في حملة الدفاع عن لقبه بسقوطه امام مضيفه ريال بيتيس 1 2 السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل إيسكو، لاعب ريال السابق، هدف الفوز لنادي مدينة إشبيلية من ركلة جزاء (54) بعدما كان المغربي ابراهيم دياس منح النادي الملكي التقدم (10) قبل أن يعادل الاميركي جوني كاردوسو النتيجة لأصحاب الأرض (34).

وتجمد رصيد ريال عند 54 نقطة في مركز الوصافة بفارق المواجهة المباشرة مع برشلونة المتصدر الذي يلتقي ضيفه ريال سوسييداد الأحد مع فرصة ذهبية لتوسيع الفارق الى ثلاث نقاط، فيما يملك أتلتيكو الثالث (53) فرصة التقدم الى الصدارة موقتا عندما يستضيف اتلتيك بلباو في وقت لاحق السبت.

وانتزع الضيوف التقدم على ملعب "بينيتو فيلامارين" عن طريق دياس بعد مرور عشر دقائق فحسب اثر هجمة جماعية شهدت 19 تمريرة قبل أن يحسمها دياس (10).

وهبط ايقاع المباراة بعد الهدف حيث لم يستطع أي من الفريقين تشكيل أي خطورة، حتى تمكن أصحاب الأرض من فرض التعادل.

ونجح كاردوسو في إشعال المدرجات بهدف رأسي اثر ركلة ركنية نفذها إيسكو وباغتت دفاع نادي العاصمة (54).

وشارك أنتوني جناح مانشستر يونايتد، المُعار الى بيتيس، في المباراة بعدما كان طرد الاسبوع الماضي لكن رابطة الدوري ألغت البطاقة الحمراء بحقه، وتمكن من تقديم مساهمة فعلية لفريقه من الناحية الهجومية.

وأنقذ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مرماه بتصد رائع بعدما ارتدت الكرة من ظهر الفرنسي اوريليان تشواميني (73).

وكسب بيتيس اليد الطولى في المباراة ونجح في خطف التقدم من نقطة الجزاء عندما اصطدم المدافع الالماني أنتونيو روديغر بخيسوس رودريغيس أثناء تقدم الاخير نحو المرمى.

وانبرى إيسكو الذي أنعش مسيرته بعد انتقاله الى بيتيس للركلة بنجاح ضد فريقه السابق محرزا هدفه السادس في جميع المسابقات (54).

واستبدل أنشيلوتي في الدقائق الـ 15 الاخيرة، مبابي، الذي واجه مشكلة في أسنانه قبيل المباراة، وحل مكانه البرازيلي أندريك الذي كان قد سجل هدف الفوز للريال في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا خلال منتصف الأسبوع امام ريال سوسييداد.