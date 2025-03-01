شكرا لقرائتكم خبر عن مطيع ينافس على منصب السكرتير المساعد بانتخابات اللجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو، عن تقدمه بأوراق الترشح لمقعد السكرتير العام المساعد لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، المقرر لها 25 أبريل المقبل.

من جانبه أكد مطيع أن ترشحه لعضوية اللجنة الأولمبية جاء بناء على طلب أسرة الجودو المصرية والعديد من رموز الرياضة المصرية، مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع داخل الوسط الرياضي لتحقيق الأهداف الرئيسية فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ترشح مطيع ضمن قائمة المهندس ياسر إدريس المرشح لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب النائب الثاني وفي منصب السكرتير العام ترشح اللواء حازم حسني، واللواء شريف القماطي على منصب أمين الصندوق.

وفي العضوية ترشح كل من محمد عبد المقصود، واللواء مجدي اللوزي واللواء أحمد كامل اللواء أشرف حلمي واللواء أشرف فرحات والمهندسة آمنة الطرابلسي واللواء محمد محمود وطارق السعيد وأيمن علي.